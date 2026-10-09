Übler Geruch: Bahnhof in Bad Nauheim gesperrt
Ein Zeuge meldet einen strengen Geruch, der Bahnhof wird gesperrt. Die Einsatzkräfte überprüfen auch Güterwaggons nach möglichen Lecks.
Bad Nauheim (dpa/lhe) - Der Bahnhof in Bad Nauheim (Wetteraukreis) ist wegen eines ungeklärten Geruchs gesperrt worden. Es werde nach der Ursache gesucht, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. So werde überprüft, ob es Lecks an abgestellten Güterwaggons gebe, die Feuerwehr sei im Einsatz.
Laut Auskunft der Deutschen Bahn wurde der Fernverkehr umgeleitet. Der Nahverkehr habe vorzeitig an verschiedenen Bahnhöfen gewendet, unter anderem in Friedberg und Gießen.
Auch die Straßen im unmittelbaren Umfeld sind laut Polizeiangaben gesperrt. Ein Zeuge hatte am Nachmittag gemeldet, einen strengen Geruch am Bahnhof wahrgenommen zu haben.