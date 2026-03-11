Baden

Feuerwehr-Großaufgebot bekämpft Hausbrand in Rheinfelden

Im Grenzort Rheinfelden brennt ein Haus. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Mit vereinten Kräften wird gegen die Flammen gekämpft.

Neben der Feuerwehr sind auch THW, Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Neben der Feuerwehr sind auch THW, Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. (Symbolbild)

Rheinfelden (Baden) (dpa/lsw) - Rund 88 Einsatzkräfte bekämpfen aktuell ein Feuer in einem leerstehenden Haus im Kreis Lörrach. Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdienst seien in Rheinfelden (Baden) im Einsatz. Die Löscharbeiten laufen noch, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Bei dem Gebäude handelt es sich laut Polizei um eine Scheune, die gerade zu einem Wohnhaus umgebaut wird. Wie das Feuer ausgebrochen sein könnte, war zunächst nicht klar. Auch die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

