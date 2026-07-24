Kreis Heilbronn

Feuerwehr löscht Brand von Lkw-Anhängern mit alten Batterien

Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen: Auf einem Firmengelände brennen drei Lastwagenanhänger.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild)

Kirchardt (dpa/lsw) - Drei mit alten Batterien beladene Lastwagenanhänger haben im Landkreis Heilbronn gebrannt und einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen seien inzwischen gelöscht, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der SWR berichtet. 

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die drei Anhänger auf einem Firmengelände in Kirchardt in Brand. Ein Verantwortlicher des Unternehmens gab laut Polizei an, dass sich darin entladene Batterieblöcke befanden. 

Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf Schadstoffe in der Umgebung. Verletzt wurde niemand. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Warum die Lastwagenanhänger in Brand gerieten, blieb zunächst unklar.

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