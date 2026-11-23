Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze
Bei einem Streifgang bringt sich Katze «Viktoria» in eine missliche Lage und steckt fest - die Feuerwehr muss anrücken. Warum das Tier bei den Einsatzkräften im Odenwald bereits bekannt ist.
Reichelsheim (dpa/lhe) - Die Feuerwehr Reichelsheim im Odenwald hat erfolgreich eine eingeklemmte Katze befreit. Das Tier namens «Viktoria» habe mit dem Kopf in einem Lüftungsschlitz aus Beton festgesteckt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Zunächst hatte der Hessische Rundfunk über den Einsatz berichtet.
Bei der Rettungsaktion vergangene Woche kam unter anderem ein Meißelhammer zum Einsatz gekommen - ganz behutsam. Die Katze blieb unverletzt. «Viktoria» ist übrigens bei der Feuerwehr keine Unbekannte. Bereits vor einiger Zeit habe sie von einem Baum gerettet werden müssen, sagte der Sprecher.