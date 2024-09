Feuerwehr sucht vergeblich Schlange in einem See

Schlitz (dpa/lhe) - Vorerst vergeblich hat die Feuerwehr eine womöglich exotische Schlange in einem See im Vogelsbergkreis gesucht. Nach Mitteilung der Stadt Schlitz hatte es zuvor einen Hinweis auf eine entsprechende mögliche Sichtung gegeben. Ein Reptilienexperte begleitete die Feuerwehrleute. Die Kleinstadt Schlitz ließ zudem Hinweise am Pfordter See anbringen: «Absolutes Badeverbot! Gefahr im Wasserbereich!» Seit 1. September sei der Badesee allerdings ohnehin gesperrt. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.