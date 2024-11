Feuerwehren werden zur Last für Kommunen

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Der Ausbau von Feuerwehrhäusern und die Anschaffung neuer Fahrzeuge wird für viele Kommunen in Hessen zur Herausforderung. «Unser Problem ist, dass die Standards und die Anforderungen immer höher werden, dass die Fahrzeuge immer größer und schwerer werden», sagte ein Sprecher des hessischen Städte- und Gemeindebunds (HSGB). Mit neuen Fahrzeugen und Standards stiegen die Anforderungen an bestehende Feuerwehrhäuser, sodass vielerorts teure Neubauten notwendig seien, die am bestehenden Ort oftmals nicht realisierbar seien, sagte er.