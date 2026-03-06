Hessens Skigebiete

Finales Skiwochenende in Hessen - Lifte laufen noch einmal

Wer in Hessen noch einmal Ski fahren will, hat am Wochenende Gelegenheit: In Willingen und auf der Wasserkuppe sind ausgewählte Lifte geöffnet – bevor die Saison endet.

In Willingen und auf der Wasserkuppe drehen die Lifte ein finales Mal. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
In Willingen und auf der Wasserkuppe drehen die Lifte ein finales Mal. (Archivbild)

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Finale in Hessens Skigebieten: Noch einmal und voraussichtlich zum letzten Mal in dieser Saison können Wintersportler am Wochenende über die Pisten rutschen. In Hessens größtem Wintersportgebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) etwa kommen Wintersportfans bis Sonntag noch auf ihre Kosten. «Wer seine Skier noch mal anschnallen möchte, bevor er sie einmottet, hat hier am Wochenende noch einmal Gelegenheit», sagte Sprecherin Elisabeth Schilling. 

Dank der guten Schneeauflage seien noch einige Skiliftanlagen in Betrieb. Dazu zählen die 6er-Sesselbahn Ritzhagen, das Ski- und Rodelförderband Ritzhagen, der Sonnenlift und die Skilifte auf der Dorfwiese.

Auch die Wasserkuppe lockt Skifans noch einmal

Auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg Hessens (950 Meter), wurde der Liftbetrieb unter der Woche zwar eingestellt, doch das soll sich am Samstag und Sonntag wieder ändern. An beiden Tagen werde der Märchenwiesenlift von 9.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb gehen, auch die Märchenwiesenhütte und der Skiverleih öffnen, sagte ein Sprecher der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe betreibt. Geöffnet habe am Wochenende zudem die Allwetterrodelbahn Rhönbob.

