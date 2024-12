Finanzbehörden warnen vor gefälschten Steuerbescheiden

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Die hessische Finanzverwaltung warnt vor gefälschten Steuerbescheiden. Diese besorgniserregende Betrugsmasche verbreite sich derzeit unter anderem in Hessen, teilte die Oberfinanzdirektion in Frankfurt mit. Dabei versenden Kriminelle im Namen hessischer Finanzämter per Post gefälschte Bescheide an Bürgerinnen und Bürger - mit einer Zahlungsaufforderung. «Auf den ersten Blick erscheinen diese Steuerbescheide täuschend echt», warnen die Experten.