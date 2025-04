Mannheim/Heidelberg: Betrüger verschicken gefälschte Rechnungen

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Unbekannte haben in letzter Zeit in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis mehrfach falsche Rechnungen an Betriebe verschickt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim erhielten die Betriebe täuschend echt aussehende Zahlungsaufforderungen, sowohl per Post als auch via Mail, geschrieben im Namen einer Berufsgenossenschaft. Die Betriebe werden darin aufgefordert, unterschiedliche Beträge im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Vorschriftsänderung zu bezahlen. Teilweise behaupteten sie, es bestehe eine Pflicht zur Teilnahme an einem Online-Präventionsmodul. In beiden Fällen sollten die Empfänger Geld auf Konten im In- und Ausland überweisen – darunter Bankverbindungen in Deutschland, Spanien, Italien und Polen.

Die Täterschaft blieb bislang unbekannt.