Bayreuth/Tübingen/Heidelberg (dpa/lby) - Die drei evangelischen Landeskirchen in Bayern und Baden-Württemberg wollen ihre drei Hochschulen für Kirchenmusik zusammenlegen. Der Hintergrund: Das Geld ist zu knapp, um die drei bisherigen Hochschulen weiter eigenständig zu betreiben.

Die drei Landeskirchen würden «künftig nicht mehr über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügen, um eine attraktive Kirchenmusikhochschule eigenständig dauerhaft zu betreiben», teilten die drei Landeskirchen aus Baden, Württemberg und Bayern mit.

Geprüft wird aktuell, eine gemeinsame Hochschule in Bayreuth zu gründen. Dort besteht bereits die Hochschule für evangelische Kirchenmusik der bayerischen Landeskirche.

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«Gemeinsames Projekt aller drei Landeskirchen»

Eine externe Wirtschaftlichkeitsanalyse der bestehenden Standorte Heidelberg, Tübingen und Bayreuth habe ergeben, dass Bayreuth «unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten» der günstigste Standort sein könnte. Nun solle ein Konzept dafür entwickelt werden.

«Eine gemeinsame Hochschule in Bayreuth wäre nicht einfach eine Fortführung der bayerischen Hochschule unter neuem Namen. Sie müsste ein gemeinsames Projekt aller drei Landeskirchen werden, in das jede ihre Erfahrungen und ihre kirchenmusikalischen Traditionen einbringt», sagte Stefan Reimers, Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB).