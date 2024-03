Finanzminister: Wir halten am Flughafen Kassel fest

Kassel (dpa/lhe) - Seit seiner Eröffnung vor einem guten Jahrzehnt schreibt der Kasseler Flughafen rote Zahlen - dennoch will das Land Hessen als größter Anteilseigner auch in der neuen Wahlperiode 2024 bis 2029 laut seinem Finanzminister unbedingt an ihm festhalten. Alexander Lorz (CDU) sagte in Wiesbaden in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Da wird gerne auf den Mallorca-Flieger verwiesen. Aber viel interessanter ist beim Kassel Airport die Bedeutung als Infrastrukturprojekt für Nordhessen.» Der Flughafen liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Calden.