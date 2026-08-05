Flammen im Wald breiten sich aus – schwierige Löscharbeiten
Ein großflächiger Waldbrand fordert zahlreiche Einsatzkräfte. Die Flammen lodern zeitweise bis zu den Wipfeln. Es gibt einen weiteren Brandherd.
Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Wegen eines Waldbrands bei Bad Schwalbach ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Nach Angaben des Kreisbrandmeisters standen zeitweise rund 20.000 Quadratmeter Wald in Flammen – das entspricht einer Fläche von etwa drei Fußballfeldern. Zuerst handelte es sich um einen sogenannten Waldvollbrand, bei dem große Waldflächen bis in die Baumkronen brennen. Der Brand sei bereits zu einem Bodenfeuer abgeschwächt.
Allerdings sei ein sogenanntes Spotfeuer entstanden, also ein weiterer kleiner Brandherd. Dieser werde derzeit unter anderem mit einer Drohne erkundet, um das weitere Vorgehen festzulegen. Die Löscharbeiten gestalten sich demnach schwierig, da der Brand mitten im Wald liegt und die Einsatzkräfte nur schwer zu den betroffenen Bereichen gelangen.
Feuer auch auf Bad Schlangenbader Gemarkung übergegangen
Die Nachricht vom Brand habe die Behörden gegen 13.20 Uhr erreicht, sagte Bürgermeisterin Angela Strabone aus Bad Schwalbach in einer Videobotschaft. Man habe zur Lokalisierung der Stelle etwa 30 Minuten gebraucht. Mittlerweile sei das Feuer auch auf Bad Schlangenbader Gemarkung übergegangen.
Nach Angaben von Bürgermeister Marco Eyring aus Schlangenbad sind etwa 160 Kräfte im Einsatz. «Wichtig für die Bevölkerung: Es besteht aktuell keine Gefahr», sagte Eyring in der gleichen Videobotschaft. Das Feuer sei abseits der Siedlungsflächen in einem etwas unwegsamen Wald ausgebrochen. «Der Einsatz eines Löschhubschraubers musste zwischenzeitlich eingestellt werden, weil dies in Bezug auf Löscharbeiten problematisch für die Einsatzkräfte war.»
Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis
Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Rheingau-Taunus-Kreis seien alarmiert worden, hieß es. Es wurde geprüft, wie genügend Wasser in das unwegsame Waldgebiet gebracht und eine dauerhafte Versorgung aufgebaut werden könne.
Eine Einsatzkraft erlitt bei den Arbeiten einen Hitzekollaps und wurde leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.