Mensch und Auto getroffen

Flaschen fliegen bei Streit vor Bar – und auf Polizisten

Mehrere Flaschenwürfe, Ruhestörung und ein Verstoß gegen die Sperrzeit: Warum die Gegend rund um eine Bar die Polizei während einer Nacht gleich mehrfach auf Trab hielt.

Am frühen Morgen wurden auch Streifenbeamte der Polizei von einem Balkon aus mit Flaschen beworfen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Am frühen Morgen wurden auch Streifenbeamte der Polizei von einem Balkon aus mit Flaschen beworfen. (Symbolbild)

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Bei einem nächtlichen Streit zwischen einigen Dutzend Menschen vor einer Bar in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) sollen mehrere Flaschen geflogen sein. Sowohl ein Mensch als auch ein Auto wurden davon getroffen, wie die Polizei mitteilte. Um die unübersichtliche Auseinandersetzung zu beruhigen, hätten gleich mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Revieren anrücken müssen. Verletzt wurde jedoch niemand.

Am frühen Morgen kam es dann in der Nähe der Bar zu einem weiteren Vorfall, bei dem ein Mann von einem Balkon Flaschen auf Polizeibeamte warf. Diese waren zuvor wegen einer Ruhestörung ausgerückt. Beide Fälle haben jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts miteinander zu tun. Zwar trugen die Beamten keine Verletzungen davon, der Flaschenwerfer wurde jedoch in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen und musste den Polizisten aufs Revier folgen.

Bei dem Folgeeinsatz fiel den Polizisten auf, dass in der besagten Bar auch deutlich nach 3 Uhr noch Betrieb herrschte, weshalb der Betreiber wegen eines Verstoßes gegen die Sperrzeit angezeigt wurde. Die Polizei ermittelt zudem wegen des nächtlichen Streits und sucht Zeugen.

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