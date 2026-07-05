Ponys aus Stall gerettet

Flex löst Großbrand auf Bauernhof aus – Millionenschaden

Von einem Werkstattraum breiteten sich die Flammen auf einen Stall, eine Lagerhalle und ein Wohnhaus aus. In dem Stall befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch Ponys.

Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen auf dem Bauernhof zu löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen auf dem Bauernhof zu löschen. (Symbolbild)

Freudenstadt (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Freudenstadt ist ein Millionenschaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen bestehe der Verdacht, dass das Feuer durch Arbeiten mit einer Flex in einer Werkstatt ausgelöst worden sei, teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten von dort auf das Wohnhaus, einen Stall und eine Lagerhalle übergegriffen. 

Die Ponys aus dem Stall hätten alle noch rechtzeitig nach draußen ins Freie gebracht werden können, hieß es weiter. Der 56 Jahre alte Besitzer des Anwesens sei bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt worden. 

Zahlreiche Feuerwehrleute waren den Angaben nach bei dem Brand am Samstag im Einsatz. Um alle Glutnester löschen zu können, brachen Einsatzkräfte demnach mit einem Bagger die Wände der Lagerhalle auf. Durch die Flammen wurde ein Nebengebäude mit landwirtschaftlichen Maschinen komplett zerstört. Das Wohnhaus ist ebenfalls so stark beschädigt worden, dass es derzeit unbewohnbar ist. Die Ermittler schätzten den Schaden auf insgesamt 2,5 Millionen Euro.

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