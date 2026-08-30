Flucht ohne Führerschein: Fahrer rammt Autos und Hauswand

Frankfurt (dpa/lhe) - Weil er eine Verkehrskontrolle umgehen wollte, hat ein Mann mit seinem Auto in Frankfurt die Flucht ergriffen und dabei mehrere Fahrzeuge und ein Gebäude beschädigt. Polizeibeamte wollten den Mann - der, wie sich später herausstellte, keinen gültigen Führerschein besaß - im Stadtteil Fechenheim kontrollieren. Statt anzuhalten, beschleunigte er und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit, teilte die Polizei mit.

Bei seiner Fluchtfahrt kollidierte der 45-Jährige mit seinem Wagen zunächst mit einem geparkten Auto und rammte dann eine Hauswand und eine Balkonverkleidung. «Als die eingesetzten Beamten das Fahrzeug in einer Hofeinfahrt stellen wollten, beschleunigte der Fahrer abermals und fuhr rückwärts entgegen der Einbahnstraße in den fließenden Verkehr», hieß es. Daraufhin touchierte der Mann mit seinem Wagen ein weiteres fahrendes Auto sowie zwei geparkte Fahrzeuge, bevor er schließlich von der Polizei festgenommen werden konnte.

Wie sich herausstellte, war der Mann nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern soll womöglich auch «unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln» gestanden haben. Nach Angaben der Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.