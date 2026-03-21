Flucht vor Polizei endet mit Crash und verletztem Beamten

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat bei der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut und einen Beamten leicht verletzt. Dem 23-Jährigen wurde Blut abgenommen, weil der Verdacht bestand, er stehe unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, wie die Polizei mitteilte. Er sollte in der Nacht in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) kontrolliert werden. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann und beschädigte die Absperrungen einer Baustelle.