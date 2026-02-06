Raser auf A3 baut Unfall bei Flucht vor Polizei
Mit Kokain im Blut und gestohlenen Kennzeichen flieht ein 29-Jähriger auf der A3 vor einer Polizeistreife – bis er einen schweren Crash verursacht.
Aschaffenburg (dpa) - Auf der Autobahn 3 hat ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Unfall wurde der 29 Jahre alte Unfallverursacher sowie der 46-Jährige am Steuer eines anderen Wagens schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige hatte nach ersten Ermittlungen Kokain genommen und war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs.
Wie die Polizei berichtete, wollten Polizisten den Mann auf der A3 in Richtung Nürnberg bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) kontrollieren. Der 29-Jährige fuhr von der Fernstraße ab und auf der Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt/Main wieder auf. «In der Folge flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit vor der Streife, die mittlerweile durch weitere Beamte unterstützt wurde», berichtete die Polizei.
Bei Hösbach kam der Mann dann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, als er erneut die A3 verlassen wollte. Er schleuderte in das Auto des 46-Jährigen. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie weiterer Straftaten ermittelt.