Mit Drogen am Steuer

Raser auf A3 baut Unfall bei Flucht vor Polizei

Mit Kokain im Blut und gestohlenen Kennzeichen flieht ein 29-Jähriger auf der A3 vor einer Polizeistreife – bis er einen schweren Crash verursacht.

Ein unter Kokaineinfluss stehender Mann hat auf der A3 einen schweren Unfall verursacht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein unter Kokaineinfluss stehender Mann hat auf der A3 einen schweren Unfall verursacht. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Auf der Autobahn 3 hat ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Unfall wurde der 29 Jahre alte Unfallverursacher sowie der 46-Jährige am Steuer eines anderen Wagens schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige hatte nach ersten Ermittlungen Kokain genommen und war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie die Polizei berichtete, wollten Polizisten den Mann auf der A3 in Richtung Nürnberg bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) kontrollieren. Der 29-Jährige fuhr von der Fernstraße ab und auf der Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt/Main wieder auf. «In der Folge flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit vor der Streife, die mittlerweile durch weitere Beamte unterstützt wurde», berichtete die Polizei.

Bei Hösbach kam der Mann dann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, als er erneut die A3 verlassen wollte. Er schleuderte in das Auto des 46-Jährigen. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie weiterer Straftaten ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann ohne Fahrerlaubnis flieht nach Unfall - Drogen?
Ins Schleudern geraten

Mann ohne Fahrerlaubnis flieht nach Unfall - Drogen?

Nach einem Unfall in Fridingen bittet ein Autofahrer einen Zeugen, nicht die Polizei zu rufen – und flieht. Die Polizei findet ihn später zu Hause.

07.01.2026

Raser verursacht schweren Unfall bei Flucht vor Polizei
Temposünder

Raser verursacht schweren Unfall bei Flucht vor Polizei

Ein Autofahrer missachtet eine Verkehrskontrolle und flieht – mit schwerwiegenden Folgen.

16.11.2025

Mannheim: 26-jähriger ohne Führerschein erwischt - Drogen und Alkohol im Blut
Aus dem Verkehr gezogen

Mannheim: 26-jähriger ohne Führerschein erwischt - Drogen und Alkohol im Blut

Ein 26-Jähriger ist am Karlsplatz unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein am Steuer erwischt worden.

06.09.2025

Kokain und Alkohol im Blut: Autofahrer baut Unfall in Ladenburg 
Blaulicht

Kokain und Alkohol im Blut: Autofahrer baut Unfall in Ladenburg 

Der 47-jährige Citroen-Fahrer kollidierte in der Ilvesheimer Straße mit drei geparkten Autos.

09.04.2025

Drogen am Steuer: Polizei Heppenheim nimmt Fahrer fest
Blaulicht

Drogen am Steuer: Polizei Heppenheim nimmt Fahrer fest

Polizei nimmt 48-jährigen Autofahrer fest, der unter Cannabis und Kokaineinfluss am Verkehr teilnahm

16.05.2024