Temposünder

Raser verursacht schweren Unfall bei Flucht vor Polizei

Ein Autofahrer missachtet eine Verkehrskontrolle und flieht – mit schwerwiegenden Folgen.

Vor dem Unfall war der Autofahrer an einer Verkehrskontrolle vorbeigerast. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Vor dem Unfall war der Autofahrer an einer Verkehrskontrolle vorbeigerast. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle
Verkehrskontrolle

Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Wegen seiner Fahrweise fällt der Mann einer Streife auf. Doch anstatt anzuhalten, gibt er Gas.

06.11.2025

Flucht vor Polizei endet mit Unfall
Verkehr

Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Die Polizei will einen Autofahrer kontrollieren, als der mit hohem Tempo davonfährt. Dann verunfallt er und die Verfolgungsjagd ist beendet.

28.09.2025

Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall
Über zwei Promille

Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Am Samstagabend hat ein 40-Jähriger wohl zu tief ins Glas geschaut - und sich danach trotzdem hinters Steuer gesetzt. Resultat: Drei beschädigte Autos und ein fünfstelliger Schaden.

26.05.2025

24-jähriger Raser verursacht Unfall - ein Schwerverletzter
Rücksichtsloses Fahren

24-jähriger Raser verursacht Unfall - ein Schwerverletzter

Der Mann soll rote Ampeln missachtet haben. Ein Zusammenstoß beendet seine gefährliche Fahrt. Die Polizei schließt vorsätzliches Handeln nicht aus.

02.09.2024

Rote Ampel in Weinheim missachtet und Unfall verursacht
Polizei

Rote Ampel in Weinheim missachtet und Unfall verursacht

Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete das Rotlicht im Kreuzungsbereich Pappelallee und Mannheimer Straße, verursachte Unfall und flüchtete.

31.07.2023