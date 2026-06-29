Unwetter

Flugausfälle, Blitze, Starkregen: Unwetter treffen Hessen

Unwetter sorgen am Frankfurter Flughafen für 100 Flugausfälle. In Maintal schlägt ein Blitz in einen Kirchturm ein. Welche Auswirkungen die Gewitter in Hessen sonst noch hatten.

Auch in Hessen gab es in der Nacht und in den frühen Morgenstunden erste Gewitter. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Auch in Hessen gab es in der Nacht und in den frühen Morgenstunden erste Gewitter. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach der Hitzewelle der vergangenen Tage ist es in der Nacht und in den frühen Morgenstunden auch in Hessen zu ersten Unwettern gekommen. Einfluss hatten diese unter anderem auf den Flugverkehr am Frankfurter Flughafen: Bis in die Morgenstunden musste der Betrieb insgesamt dreimal unterbrochen werden, wie die Pressestelle der Fraport AG mitteilte. 

«Da geht natürlich die Sicherheit der Fluggäste und des Personals vor», so eine Pressesprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt hätten 100 Flüge annulliert werden müssen - davon 50 abfliegende und 50 ankommende. Einen Flug habe man über München umgeleitet. 

Aktuell läuft der Betrieb nach Angaben der Fraport AG normal. Wie sich das im Laufe des Tages entwickele, hänge von der weiteren Wetterlage ab. «Unsere Leitstelle steht da in engem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst», so die Pressestelle. 

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Blitzeinschlag in Kirchturm und Aquaplaning

Einen gewitterbedingten Feuerwehreinsatz gab es laut Polizei am Montagmorgen in Maintal-Hochstadt. Dort sei ein Blitz in einen Kirchturm eingeschlagen und habe einen Brand ausgelöst. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Main-Kinzig-Kreis konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen seien die angrenzende Hauptstraße und weitere Zufahrtsstraßen zeitweise gesperrt worden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt, wie ein Pressesprecher der Rettungsleitstelle mitteilte.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen verzeichnete nach eigenen Angaben stellenweise erheblichen Starkregen. Auf der Bundesstraße 2 bei Bad Vilbel sei es deshalb zu einem Unfall aufgrund von Aquaplaning gekommen. Beteiligt gewesen seien vier Fahrzeuge, verletzt worden sei zum Glück niemand. 

Insgesamt fällt die Bilanz der hessischen Polizeipräsidien bezüglich Unwetterschäden bislang überschaubar aus. Zwar sei «hier und da mal ein Baum umgefallen», größere Schäden hätte es bisher jedoch kaum gegeben.

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