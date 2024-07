Heftiges Unwetter im Rhein-Main-Gebiet

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Ein heftiges Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturm hat in Teilen Hessens zu zahlreichen Feuerwehr- und Polizeieinsätzen geführt. Von Verletzten wurde aber nichts bekannt. In Offenbach und Umgebung wurden am Mittwochabend laut Polizei vor allem hoch gedrückte Gullydeckel auf Fahrbahnen gemeldet. In Dietzenbach (Kreis Offenbach) wurde eine S-Bahn-Unterführung aufgrund der Wassermassen zwischenzeitig gesperrt. Allein im Main-Kinzig-Kreis gingen nach Angaben der Kreisverwaltung über 400 Alarmrufe bei der Leitstelle ein. Schwerpunkt war Hanau mit rund 330 Notrufen.