Flugblätter sollen nach Doppelmord zur Aufklärung beitragen

Memmingen (dpa) - Nach einem mutmaßlichen Doppelmord in Memmingen sucht die Polizei mit Flugblättern nach Zeugen. Die Flugblätter richten sich an die Nachbarn und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen rund um den Tatort. Die Kripo will durch die Aktion erfahren, ob Zeugen am Mittwoch, dem Tattag, bei dem Einfamilienhaus des getöteten Ehepaars etwas aufgefallen ist.

So wollen die Ermittler beispielsweise wissen, ob verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden oder ein Streit bemerkt wurde. Nach Angaben eines Polizeisprechers werden zu dem Verbrechen darüber hinaus derzeit keine weiteren Details genannt. «Wir können im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen mit nicht mehr Informationen rausgehen», sagte er.

Eheleute tot in Einfamilienhaus entdeckt - Mann in U-Haft

Am Donnerstagabend hatten die Ermittler mitgeteilt, dass am Vortag die Leichen der beiden 62 und 68 Jahre alte Eheleute in dem Wohnhaus entdeckt worden seien. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und hat mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen. Der 45 Jahre alte Mann mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit sitzt bereits in Untersuchungshaft.