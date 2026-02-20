Gewaltverbrechen

Flugblätter sollen nach Doppelmord zur Aufklärung beitragen

Ein 45-Jähriger sitzt in U-Haft, doch viele Fragen bleiben offen: Was geschah wirklich in dem Einfamilienhaus? Die Kripo hofft auf Hilfe aus der Nachbarschaft.

Nach einem mutmaßlichen Doppelmord sucht die Kripo Zeugen, hält sich mit Informationen zur Tat aber zurück. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nach einem mutmaßlichen Doppelmord sucht die Kripo Zeugen, hält sich mit Informationen zur Tat aber zurück. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Nach einem mutmaßlichen Doppelmord in Memmingen sucht die Polizei mit Flugblättern nach Zeugen. Die Flugblätter richten sich an die Nachbarn und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen rund um den Tatort. Die Kripo will durch die Aktion erfahren, ob Zeugen am Mittwoch, dem Tattag, bei dem Einfamilienhaus des getöteten Ehepaars etwas aufgefallen ist.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

So wollen die Ermittler beispielsweise wissen, ob verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden oder ein Streit bemerkt wurde. Nach Angaben eines Polizeisprechers werden zu dem Verbrechen darüber hinaus derzeit keine weiteren Details genannt. «Wir können im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen mit nicht mehr Informationen rausgehen», sagte er.

Eheleute tot in Einfamilienhaus entdeckt - Mann in U-Haft

Am Donnerstagabend hatten die Ermittler mitgeteilt, dass am Vortag die Leichen der beiden 62 und 68 Jahre alte Eheleute in dem Wohnhaus entdeckt worden seien. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und hat mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen. Der 45 Jahre alte Mann mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Offen ist bislang unter anderem, welche Beziehung der Beschuldigte zu den Opfern hatte und wie das Ehepaar getötet wurde. «Der Tathergang und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen», hieß es dazu von der Kriminalpolizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erbach: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Erbach: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte haben am Samstagabend ein Einfamilienhaus in der Beerfurther Straße in Erbach aufgebrochen und Schmuck gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

03.11.2025

Mutmaßlicher Doppelmord - Polizei hofft auf Zeugenhinweise
Verbrechen in einem Wald

Mutmaßlicher Doppelmord - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Ein Verbrechen im Nordosten von Hessen wirft viele Fragen auf. Zwei Menschen wurden tot in einem Wald entdeckt. Nun suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen.

16.07.2025

Bensheim: Kripo ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen 
Blaulicht

Bensheim: Kripo ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen 

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bensheim - die Täter entkamen mit Wertgegenständen und Geld.

13.02.2025

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht
Lorsch

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Nach Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

04.12.2023

Schwaben

Drei Verdächtige sollen gemeinsam Ehepaar umgebracht haben

Die Kripo ist bei der Aufklärung eines Gewaltverbrechens an einem Ehepaar ein gutes Stück weiter. Nun sitzen drei Beschuldigte in Haft, darunter zwei Verwandte. Motiv soll ein Streit um Vermögen sein. Doch die Ermittler bleiben noch wortkarg.

16.05.2023