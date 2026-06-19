Frankfurter Flughafen

Flughafen: Zoll findet lebende Schlangen im Reisekoffer

Ein junger Mann kauft in Thailand als Geschenk für seine Mutter mehrere Schlangen. Bei der Einreisekontrolle am Frankfurter Flughafen sorgt das für überraschte Gesichter.

Die Schlangen befanden sich in Stoffbeuteln. Foto: ---/Hauptzollamt Frankfurt am Main/dpa
Die Schlangen befanden sich in Stoffbeuteln.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat in dem Koffer eines Passagiers drei lebende Schlangen entdeckt. Diese seien jeweils in einem Stoffbeutel gewesen, teilte die Behörde mit. Der 20 Jahre alte Besitzer habe bei seiner Rückreise aus Thailand Anfang Juni angegeben, die Schlangen hätten ein Überraschungsgeschenk für seine in Deutschland wohnende Mutter sein sollen. 

Da weder artenschutzrechtliche Bedenken vorlagen, noch die Art des Transports beanstandet wurde, seien die Tiere dem Mann wieder ausgehändigt worden, hieß es in einer Mitteilung. 

Gegen ihn wurde den Angaben nach jedoch ein Verfahren wegen eines Zollverstoßes eingeleitet, da er die Schlangen bei der Einreise wegen ihres Wertes hätte verzollen müssen. Neben den Einfuhrabgaben musste der 20-Jährige auch eine Sicherheitsleistung bezahlen, also insgesamt fast 800 Euro.

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