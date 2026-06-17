Flugzeug überschlägt sich - zwei Verletzte

Möckmühl (dpa/lsw) - Ein Pilot und sein Fluglehrer sind bei einem missglückten Landeversuch in Möckmühl (Kreis Heilbronn) leicht verletzt worden. Der Flugschüler hatte beim Landen auf dem Flugplatz am Dienstagabend die Kontrolle über sein Ultraleichtflugzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Es rollte in ein Getreidefeld und überschlug sich. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70.000 Euro.