Unfall

Flugzeug überschlägt sich - zwei Verletzte

Eine Flugstunde endet in Möckmühl nicht wie geplant auf der Landebahn - sondern im Acker.

Ein Flugschüler und sein Fluglehrer haben sich in Möckmühl leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Flugschüler und sein Fluglehrer haben sich in Möckmühl leicht verletzt. (Symbolbild)

Möckmühl (dpa/lsw) - Ein Pilot und sein Fluglehrer sind bei einem missglückten Landeversuch in Möckmühl (Kreis Heilbronn) leicht verletzt worden. Der Flugschüler hatte beim Landen auf dem Flugplatz am Dienstagabend die Kontrolle über sein Ultraleichtflugzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Es rollte in ein Getreidefeld und überschlug sich. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70.000 Euro.

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