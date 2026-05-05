Luftverkehr

Flugzeugabsturz bei Baden-Baden – Ursache weiter unklar

Die Ermittlungen zum Flugzeugabsturz bei Baden-Baden dauern an. Ein Pilot kam dabei ums Leben. Nun teilen die Behörden neue Erkenntnisse zum Unfallgeschehen mit.

Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Metern. (Archivbild) Foto: -/EinsatzReport24 /dpa
Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Metern. (Archivbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Motorflugzeugs mit einem Segelflieger bei Baden-Baden gibt es bislang keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine strafbare Handlung der Piloten. Das teilten die Ermittler der Polizei und Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten die beiden Flugzeuge am Freitagmittag in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Metern. Zeugen berichteten der Polizei zufolge von einem lauten Knall und anschließend vom Herabfallen von Trümmerteilen auf eine Wiese. Beide Fluggeräte stürzten ab.

Der 53 Jahre alte Pilot des Motorflugzeugs kam ums Leben. Der 66-jährige Pilot des Segelfliegers konnte sich laut Polizei mit einem Fallschirm retten und wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

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Die Kriminalpolizei und die BFU ermitteln weiter zur Ursache des Unglücks. Für Donnerstag ist die Obduktion des getöteten Piloten geplant.

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