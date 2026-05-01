Unfälle

Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz in Baden-Baden

Kollision in luftiger Höhe: Zwei Piloten geraten mit ihren Leichtflugzeugen aneinander. Für einen von ihnen kommt jede Hilfe zu spät.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Der Pilot eines Motorflugzeugs ist bei einem Zusammenstoß mit einem Segelflieger in der Nähe von Baden-Baden ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Pilot des Segelfliegers schwer verletzt in ein Krankenhaus. 

Demnach soll am Mittag ein Motorflugzeug mit einem Segelflieger zusammengestoßen sein. Beide Flugzeuge seien auf einer Wiese abgestürzt. Der Pilot eines weiteren Segelfliegers habe von der Luft aus Flugzeugteile am Boden entdeckt und den Notruf abgesetzt. 

Nähere Angaben zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor. Die Unfallstelle ist noch großräumig abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

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