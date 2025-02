Förderbescheide für sozialen Wohnungsbau in Kürze

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die von Bauunternehmen seit langem ersehnten Bescheide für eine finanzielle Förderung von sozialem Wohnbau in Hessen sollen in den kommenden Tagen verschickt werden. Das sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.