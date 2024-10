Forschung zugänglich machen: Biologikum Mittelhessen öffnet

Homberg (dpa/lhe) - Zusätzlich zum Mathematikum in Gießen und dem Chemikum in Marburg wird in Kürze in Homberg (Ohm) das Biologikum Mittelhessen entstehen. Die Einrichtung soll zu einem Ort des Entdeckens und Mitmachens werden, kündigte das Leitungsteam an: «Wissenschaft und Forschung werden hier für alle zugänglich und erlebbar.»