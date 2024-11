Forschung zum Mitmachen: Neues Biologikum wird eröffnet

Homberg (dpa/lhe) - Eine neue Mitmach-Forschungsstätte will Kinder und Jugendliche auf naturwissenschaftliche Entdeckungsreise schicken: Am Donnerstag (11.00 Uhr) wird im Vogelsbergkreis das Biologikum Mittelhessen eröffnet. Die Einrichtung wendet sich in erster Linie an Schulklassen und Studierende, die dort gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern fernab vom Klassenzimmer praktische Erfahrungen mit wissenschaftlicher Arbeit rund um das Fach Biologie sammeln können.