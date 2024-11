Harald Lesch hat starke Bindung zur hessischen Heimat

Homberg (dpa/lhe) - Der TV-Moderator und Wissenschaftler Harald Lesch kehrt immer wieder gerne in seine hessische Heimat zurück. Ob zu Gastvorträgen an der Gießener Uni oder wie zuletzt zur Eröffnung der neuen Mitmach-Forschungsstätte Biologikum in Homberg (Ohm) oder einfach nur zum Skatspielen mit ehemaligen Schulfreunden: «Natürlich habe ich einen Bezug zu meiner Heimat», sagte der in München lebende Lesch.