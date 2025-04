Fortsetzung im Streit um querschnittsgelähmten Glemser

Weilheim (dpa) - Der Schadenersatzstreit um den querschnittsgelähmten ehemaligen Eishockeyspieler Mike Glemser wird am 18. Dezember (11.00 Uhr) weiter vor Gericht verhandelt. Dies teilte das zuständige Arbeitsgericht München der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Verhandlung selbst finde vor der Kammer in Weilheim in Oberbayern statt.