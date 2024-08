Fraktionschef Wagner will «20 Prozent plus X» für die Grünen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Wahlschlappe im Herbst 2023 strebt Hessens Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner wieder Stimmergebnisse von mehr als 20 Prozent an. Im hr-Sommerinterview sagt er: «Wir haben durchaus auch Fehler gemacht. Vor allem in der Bundesregierung wurde eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Unser Anspruch bleibt, wir wollen wieder 20 Prozent plus x holen, wir wollen uns das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wieder verdienen.»Wagner sprach sich zudem für eine Begrenzung der illegalen Migration aus. «Das hören Sie vielleicht von den Bundesgrünen zu wenig, von uns hessischen Grünen hören Sie das ganz klar: Wir müssen illegale Migration begrenzen», betonte der 50-Jährige.