In mehreren Fraktionen des neuen Landtags stehen Wahlen an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenige Tage vor der konstituierenden Sitzung des neuen Hessischen Landtags schreiten die Vorbereitungen in den einzelnen Fraktionen voran. Am Dienstag (10.30 Uhr) treffen sich die CDU-Parlamentarier, um eine neue Spitze zu wählen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will nach eigenen Worten vorschlagen, dass die bisherige Fraktionschefin Ines Claus im Amt bleibt.