Francis Fulton-Smith spielt Pontius Pilatus

Kassel/Köln (dpa) - Früher sorgte er sich als Mediziner in der Serie «Familie Dr. Kleist» um seine Patienten, nun schickt er Jesus in den Tod: Schauspieler Francis Fulton-Smith übernimmt in dem von RTL inszenierten Bibel-Musical «Die Passion» die Rolle von Pontius Pilatus. Der 57-jährige Münchner erklärte in einer RTL-Mitteilung am Dienstag, er sei stolz, Teil des Projekts zu sein. Zugleich nahm er Pilatus - für viele Christen eher eine Buhmann-Figur in der Bibel - in Schutz. «Pilatus war immer gegen eine Verurteilung Jesu!», erklärte der Schauspieler. «Aus heutiger Sicht hat er jedoch einen großen Teil zum Erfolg des christlichen Glaubens beigetragen, denn ohne Kreuzigung, keine Auferstehung!»

In «Die Passion» wird die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit bekannten Popsongs inszeniert. RTL überträgt das Event am 27. März live aus Kassel. Bei der Erstauflage 2022 in Essen hatte Schauspieler Henning Baum («Der letzte Bulle») Pilatus verkörpert. Der römische Statthalter ist in seiner Funktion maßgeblich für die Verurteilung von Jesus verantwortlich. Francis Fulton-Smith wurde unter anderem als Arzt in der ARD-Vorabendserie «Familie Dr. Kleist» bekannt. Der in München geborene Darsteller spielte aber zum Beispiel auch schon Franz Josef Strauß in «Die Spiegel-Affäre».