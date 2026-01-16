Bild
Sirenennetz

Frankfurt bekommt Geld für moderne Sirenen

Bei Notfällen wie Unwettern, Bränden oder Stromausfällen sollen Sirenen Menschen warnen. Wie das Land Hessen Kommunen unterstützt.

Die Stadt Frankfurt bekommt einen Förderbescheid für 153 Sirenen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Die Stadt Frankfurt bekommt einen Förderbescheid für 153 Sirenen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt bekommt vom Land 765.000 Euro zur Ertüchtigung ihrer Sirenen. «Moderne Sirenen sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer leistungsfähigen Warn- und Alarminfrastruktur und damit einer starken Gefahrenabwehr», teilte Heimatschutzminister Roman Poseck (CDU) mit. Das Geld ist für 153 Sirenen gedacht.

Nach aktuellen Schätzungen der Stadt wird die gesamte Modernisierung des Sirenennetzes rund vier Millionen Euro kosten. Die über die Förderung hinausgehenden Kosten trage dabei die Stadt Frankfurt, die in der Folge auch für Instandhaltung, Wartung und Pflege der Anlagen aufkommen werde, teilte das Ministerium mit.

Das Land Hessen hat demnach insgesamt für 2025 eine Summe in Höhe 1,2 Millionen zur Förderung von Sirenenneubauten oder der Modernisierungen von Bestandssirenen bereitgestellt, von der 30 hessische Städte und Gemeinden profitieren. 2024 erhielten hessische Kommunen insgesamt knapp 2,4 Millionen Euro aus dem hessischen Förderprogramm «Sirenen in Hessen».

