Bundesliga

Frankfurt gegen Freiburg wieder mit Koch

Eintracht Frankfurt hat gegen den SC Freiburg personell wieder mehr Möglichkeiten. Mit einem Sieg könnten die Hessen in der Tabelle vorbeiziehen.

Kapitän Robin Koch ist wieder fit und gegen Freiburg dabei (Archivbild). Foto: Marc Schüler/dpa
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt kann im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg wieder auf Robin Koch setzen. Der Kapitän hat seine Erkrankung auskuriert und kehrt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in die Startelf zurück. Ob Jonathan Burkardt nach seinem starken Comeback zuletzt in München von Beginn an auflaufen wird, ließ Albert Riera ebenso offen wie die taktische Ausrichtung. 

Vielmehr setzt er erneut auf Flexibilität, damit der Gegner die Hessen nicht so leicht ausrechnen kann. Und er will alles und jeden besser machen. «Wenn ich die Spieler verbessere, verbessere ich auch das Team. Dann kommen auch die Punkte», sagte der 43-Jährige. Die Spieler haben das mittlerweile verinnerlicht. Darüber freut sich Riera, denn nur so könne man ein neues Level erreichen. Gegen die Breisgauer will die Eintracht davon schon etwas zeigen.

