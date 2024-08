Frankfurt mit Pokalprüfung in Braunschweig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt startet bei Eintracht Braunschweig an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in den DFB-Pokal. Das Team des Torwarts und neuen Kapitäns Kevin Trapp tritt noch ohne Neuzugang Arthur Theate beim Zweitligisten an. Der belgische EM-Teilnehmer (bisher Stade Rennes) wird zum Punktspielauftakt am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund im Kader erwartet.