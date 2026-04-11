Frankfurt will Auswärtssieg - Darmstadt will Chance wahren
Eintracht Frankfurt wartet noch auf den ersten Auswärtssieg unter Coach Riera. Darmstadt 98 will im Verfolgerduell gegen Hannover 96 die Aufstiegschance wahren.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für Eintracht Frankfurt geht es im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darum, die Chance auf einen internationalen Startplatz zu wahren. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Sechsten Leverkusen bereits zehn Punkte. Und unter Coach Albert Riera gelang noch kein Erfolg in der Fremde.
Beim Tabellenvorletzten muss Riera noch um den Einsatz von Ritsu Doan bangen, der unter der Woche krank fehlte. Wieder einsatzbereit ist hingegen Jean-Matteo Bahoya, der seine Oberschenkelverletzung aus dem Mainz-Spiel überwunden hat.
Auch für Zweitligist Darmstadt 98 geht es am Samstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 im Verfolgerduell um den Anschluss an die beiden Spitzenplätze. Beide Teams sind punktgleich, liegen aber nur zwei Punkte hinter dem Relegationsrang drei, den Elversberg innehat. Spitzenreiter Schalke 04, der in Elversberg antritt, hat fünf Zähler mehr, der Zweite Paderborn vier. Bei einem Sieg würden die Lilien wieder mittendrin im Aufstiegsrennen sein.