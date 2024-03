Frankfurt wird «Bildungskommune»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt bekommt in den nächsten vier Jahren zusätzliche Gelder für den Aufbau eines Bildungsmanagements. Das Bundesbildungsministerium bewilligte einen Antrag Frankfurts zur Teilnahme am Programm «Bildungskommunen», wie die Stadt am Montag mitteilte. Mit diesem soll ein datenbasiertes Bildungsmanagement aufgestellt und damit Bildungsangebote und -akteure vernetzt und sichtbarer gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung. «Denn oft finden sich Menschen im Dschungel der Angebote nicht gut zurecht - was letztendlich dazu führt, dass gute Konzepte nicht bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommen.»