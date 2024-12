Bildungsangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hunderte begleitete und unbegleitete, aus ihrer Heimat geflüchtete Kinder und Jugendliche leben in hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Von Anfang an soll es für sie schulähnliche Angebote oder eine zeitweise Betreuung geben, wie aus einer Kleinen Anfrage der Grünen an Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) hervorgeht.