Wald-Michelbach: Wie Lernen und Bildung in Zukunft aussehen soll

Wald-Michelbach. Wie wollen wir in Zukunft lernen – und was braucht es, damit Bildung im Kreis Bergstraße alle Menschen erreicht? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die dritte Bildungskonferenz, zu der der Kreis im Rahmen des Projekts „Bergsträßer Bildungskommune“ in die Rudi-Wünzer-Halle in Wald-Michelbach eingeladen hatte.