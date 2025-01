Wald-Michelbach: Am "Yolo-Day" geht es für EBS-Schüler um Prävention und Handlungskompetenz

Wald-Michelbach. Ein Tag lang über das Leben nachdenken, oder anders ausgedrückt: „You only live once“, kurz Yolo. Am Donnerstagvormittag stand in der Eugen-Bachmann-Schule (EBS) genau das wieder im Zentrum. Der vom Präventionsteam des Kreises Bergstraße organisierte Yolo-Day richtete sich diesmal an Schüler der Klassenstufen 8 bis 10. Ziel war es, das Bewusstsein für gesundheitsfördernde Verhaltensweisen zu schärfen – und das, so der Plan, mithilfe praxisnaher Workshops.