Frankfurter «Fußverkehrsbeauftragte» nimmt ihre Arbeit auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Beauftragte für den Fußverkehr - das ist Gladys Vasquez Fauggier nun in Frankfurt am Main. «Sie wird zukünftig die Belange des Fußverkehrs vertreten und als Ansprechpartnerin für das Thema zur Verfügung stehen», sagte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Montag in Frankfurt. Fußverkehr trage zu lebendigen, belebten und attraktiven Städten bei und stärke die Aufenthaltsqualität, sagte Siefert.