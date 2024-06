Frankfurts Basketballer verlieren Finale

Frankfurt (dpa/lhe) - Basketball-Club Fraport Skyliners aus Frankfurt hat nach dem schon feststehenden Aufstieg die Meisterschaft in der zweitklassigen Pro A im letzten Karrierespiel von Kapitän Marco Völler verpasst. Nach der 79:93-Niederlage im Hinspiel im Playoff-Finale bei den PS Karlsruhe Lions unterlagen die Frankfurter am Sonntag auch im Rückspiel zu Hause 80:92 (32:42). Für die Skyliners waren die beiden Endspiele aber mehr oder weniger bedeutungslos, da die Rückkehr in die Basketball-Bundesliga mit dem Einzug ins Finale schon feststand.