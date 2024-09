Frankfurts Chaibi will durchstarten - Sorgen um Marmoush

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die überraschende Nichtnominierung für die algerische Nationalmannschaft hat Farés Chaibi genutzt, um seine Blessuren in Ruhe und zeitnah auszukurieren. Ein wenig traurig war der Profi von Eintracht Frankfurt dennoch. «Die Nationalmannschaft ist sehr wichtig für mich. Es ist eine Herzenssache. Ich weiß nicht, warum ich dieses Mal nicht dabei war. Aber die Pause war gut für mich. So bin ich jetzt bereit für die nächsten Spiele», sagte Chaibi in einer Medienrunde.