Frauenfußball

Frankfurts Fußballerinnen holen Nationalspielerin Krumbiegel

Neue Power für die Außenbahn: Paulina Krumbiegel will mit Eintracht Frankfurt Geschichte schreiben. Die Frankfurterinnen holen sie vorerst für drei Jahre ins Rhein-Main-Gebiet.

Paulina Krumbiegel kickt ab Sommer bei Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa
Paulina Krumbiegel kickt ab Sommer bei Eintracht Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Paulina Krumbiegel verpflichtet. Die 25 Jahre alte Außenbahnspielerin wechselt vom italienischen Spitzenclub Juventus Turin an den Main und erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, teilte der Verein mit. 

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«Paulina bringt ein für uns extrem spannendes Profil mit», sagte Eintracht-Sportdirektorin Babett Peter. Sie sei dynamisch, technisch stark und auf den Außenbahnen defensiv wie offensiv flexibel einsetzbar. «Wir sind überzeugt, dass sie unserer Mannschaft mit ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung sofort weiterhelfen wird und gleichzeitig weiteres Entwicklungspotenzial mitbringt», sagte Peter. 

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«Spannendes Profil» für eine erfolgreiche Eintracht

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Krumbiegel bezeichnete die Eintracht als «sehr attraktiven Club mit einer tollen Fankultur und großen Ambitionen national wie international». Sie freue sich auf die neue Aufgabe und wolle dazu beitragen, in den kommenden Jahren den ersten Titel mit der Eintracht zu holen.

Die gebürtige Mannheimerin wechselte im Sommer 2024 von Liga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim zu Juventus und sammelte dort internationale Erfahrung auf Topniveau. Unter anderem holte sie mit der «Alten Dame» das Double aus Meisterschaft und Pokal. Für die deutsche Nationalmannschaft. bestritt sie bislang elf Länderspiele.

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