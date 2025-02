Frankfurts Nationalspieler Koch droht wochenlange Pause

Frankfurt/Main (dpa) - Nationalspieler Robin Koch von Eintracht Frankfurt droht wegen einer Schulterverletzung eine mehrwöchige Pause. «Das sieht ehrlicherweise nicht ganz so gut aus», sagte Frankfurts Coach Dino Toppmöller nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Der Trainer geht davon aus, dass er in den nächsten Spielen in der Fußball-Bundesliga auf den Verteidiger verzichten muss. Eine konkrete Diagnose gab es zunächst aber noch nicht.