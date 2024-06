Frankfurts Neuzugang Amenda fällt vorerst aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Neuzugang Aurèle Amenda fällt in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison vorerst aus. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger, der vom BSC Young Boys aus Bern an den Main kommt, hat sich Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Amenda absolviere ein Rehaprogramm, teilte die Eintracht am Mittwoch mit, und werde bei gutem Heilungsverlauf im August im Mannschaftstraining erwartet. Der Abwehrspieler hat bereits seine Teilnahme an der EM in Deutschland absagen müssen.