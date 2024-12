Fraport erhält doch noch Geld für Beteiligung in Russland

Frankfurt/Main (dpa) - Der Flughafenbetreiber Fraport erhält doch noch einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag für seine Minderheitsbeteiligung am Flughafen im russischen St. Petersburg. Man stehe kurz vor dem Vollzug des Verkaufs der Anteile an den Investor Orbit Aviation LLC aus dem Nahen Osten, berichtet der MDax-Konzern in Frankfurt.