Raub

Frau an Kette in Auto gezogen und beraubt

In Bensheim wird eine Frau auf offener Straße aus einem Auto heraus beraubt. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern und ermittelt wegen Raubes.

60-Jährige wird Opfer eines Verbrechens. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
60-Jährige wird Opfer eines Verbrechens. (Symbolbild)

Bensheim (dpa/lhe) - Einer 60-Jährigen ist im südhessischen Bensheim aus einem Auto heraus eine Art Kette um den Hals geschlungen und eine Goldkette gestohlen worden. Die Frau sei am Donnerstag zu Fuß unterwegs gewesen, als neben ihr ein Auto hielt, teilte die Polizei mit. Sie wurde von der Beifahrerin in ein Gespräch verwickelt und schließlich mit der Kette in den Innenraum gezogen. Dann sei ihr das Schmuckstück vom Hals gerissen worden. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt. Fahrer und Beifahrerin des Autos flüchteten anschließend. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

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