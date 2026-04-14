Tankstelle beschädigt

Frau fährt mit Zapfpistole im Auto von Tankstelle weg

Das Bezahlen funktioniert nicht, also fährt eine Frau einfach los – doch die Zapfpistole steckt noch in der Tanköffnung. Wie es an einer Tankstelle zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam.

Eine Frau fuhr von der Tankstelle, ohne die Zapfpistole aus der Tanköffnung zu nehmen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Eine Frau fuhr von der Tankstelle, ohne die Zapfpistole aus der Tanköffnung zu nehmen. (Symbolbild)

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Nachdem die Bezahlung am Automaten nicht funktioniert hat, ist eine Frau im Ortenaukreis von einer Tankstelle gefahren - und hat dabei Zapfanlage und Automat beschädigt. Die Frau fuhr nach Polizeiangaben nämlich los, obwohl die Zapfpistole noch in der Tanköffnung ihres Autos steckte. Die Frau habe zudem die ganze Zeit mit dem Handy telefoniert.

Die Zapfpistole sei aus dem Auto gerissen und gegen die Tanksäule geschleudert worden. Als die Frau den Schaden bemerkt habe, habe sie den Zapfhahn wieder in die Säule der Tankstelle in Zell am Harmersbach gesteckt und sei weggefahren. 

Die Polizei konnte auf den Videos der Überwachungskameras das Kennzeichen des Autos erkennen. Die Ermittler müssen aber noch klären, ob die Halterin des Fahrzeugs die Frau am Steuer war.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite